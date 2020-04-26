Aziziye'de dar gelirli ailelere gıda desteğinde bulunuldu Aziziye'de dar gelirli ailelere gıda desteğinde bulunuldu Erzurum Valiliği Aziziye Kaymakamlığı Vefa grubu tarından ilçede yaşayan 50 dar gelirli vatandaşa gıda yardımı yapıldı.

Aziziye'de dar gelirli ailelere gıda desteğinde bulunuldu

ERZURUM - Erzurum Valiliği Aziziye Kaymakamlığı Vefa grubu tarından ilçede yaşayan 50 dar gelirli vatandaşa gıda yardımı yapıldı.

Valilik ve kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa destek grupları bir taraftan yaşlı vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılarken ilçede belirlenen 50 dar gelirli aileye gıda yardımı yapıldı. Dar gelirli ailelere gıda paketleri görevliler tarında evlerine götürülerek teslim edildi.

Yardım alan aileler ise, 'Allah devletimizden razı olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Kaynak: İHA