Aziziye'de cuma namazı hazırlığı
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Aziziye'de cuma namazı hazırlığı

Korona virüs salgını nedeniyle uzunca bir süredir vakit ve cuma namazlarının kılınmadığı ülkemizde Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yarından itibaren açık alanlarda cuma namazı kılınabilecek.

Aziziye'de cuma namazı hazırlığı
28.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:20

Korona virüs salgını nedeniyle uzunca bir süredir vakit ve cuma namazlarının kılınmadığı ülkemizde Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yarından itibaren açık alanlarda cuma namazı kılınabilecek.

Aziziye Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede belirtilen şartlara uygun şekilde 29 Mayıs Cuma günü kılınacak ilk cuma namazı yerlerini belirledi. Belediye Park ve Bahçeler ekipleri tarafından, korona virüs salgını önlemleri kapsamında da dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Camilerin, avluları da dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı. İlçe Müftülüğü ile koordineli olarak yapılan çalışma kapsamında Selçuklu, Saltuklu ve Ilıca Mahallelerinde belirlenen camilerde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yerlerin belirlendiği öğrenildi. Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak camilerde yoğunluk olacağı öngörüsüyle, düzenlemeler yaptıklarını belirten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Uzun bir aradan sonra özlemle beklediğimiz Cuma namazının sağlıklı ve huzurlu bir ortamda Ekiplerimiz, ibadete açılacak camilerimizi tekrar temizleyip, dezenfekte etti. Cami avlularının da bakımlarını yapıp dezenfekte ettik. Sonrasında ise; cuma namazına gelecek vatandaşlarımızın seccadelerini serebilecekleri yerleri, sosyal mesafe kurallarına göre işaretle belirleme aşamasındayız. Maskesiz namaz kılınmayacağı kuralı nedeniyle maskesini getirmeyen vatandaşlarımız içinde dağıtım yapmayı planlıyoruz. Bunun yanında dezenfektan maddeleri de cami avlularında hazır bulundurulacaktır" dedi.

Başkan Orhan; Temennimiz ibadethanelerimizden bir daha ayrı kalmamak

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye olarak yaptıkları hazırlık çalışmalarının namaz vaktine kadar devam edeceğinin altını çizerek, bir daha böylesi kısıtlamaların bir daha olmaması temennisinde bulundu. Salgın nedeniyle Ramazan ayında da devam eden kısıtlamalar neticesinde bugün salgına karşı büyük bir zafer kazanıldığını fakat tedbirlerin sürmesi gerektiğini söyleyen Başkan Orhan, "İnşallah yarın mabetlerimizle olan hasretimiz sona erecek. Bundan sonra bu ayrılıkların olmaması umut ediyoruz. Yüzyılda bir görülen bu salgın inşallah son olur. Millet olarak kenetlenmenin kuralları dikkate almanın karşılığını son verilerde görmekteyiz. Yine de tedbirlerimizi almaktan geri durmamalıyız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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