Aziziye'de çocuklar için sürpriz hazırlığı
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Aziziye'de çocuklar için sürpriz hazırlığı

Aziziye'de çocuklar için sürpriz hazırlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 11 yaşındaki Esat Sirkecioğlu'na devretti.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 11 yaşındaki Esat Sirkecioğlu'na devretti. Aziziye'nin minik başkanı, makamına çağırdığı müdürlere talimat üstüne talimat verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde bir gün önceden kutlanırken, Erzurum'un Aziziye ilçesinde ise, belediye başkanlığı koltuğuna 11 yaşındaki Esat Sirkecioğlu oturdu. Belediyeye makam aracıyla gelen Esat Sirkecioğlu, temsili görevine talimatlarla başladı. Aziziye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Tuba Orhan'ı makama çağıran minik başkan, çocuk parkları hakkında bilgiler aldı. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle çocukların çok bunaldıklarını ifade eden Sirkecioğlu, Park ve Bahçeler Müdürü Orhan'dan çocuklar için Pazartesi günü sürpriz bir etkinlik planlamasını isteyerek, "Hazırlıklara şimdiden başlayalım ve Pazartesi günü ilçemizdeki bütün çocuklara şöyle güzel bir sürpriz yapalım! Çocukları parklarımıza davet etmeyi de unutmayalım!" talimatını verdi.

Minik Başkan'dan Temizlik Talimatı

Daha sonra odasına Temizlik İşleri Müdürü Gökhan Yılmaz'ı çağıran Başkan Esat Sirkecioğlu, belediyenin temizlik ekiplerinin seferber edilmesini isteyerek, "İlçemizdeki tüm cadde ve sokakların temizliğine özen gösterilsin ve ekiplerimizin bu konudaki hassasiyeti yüksek tutulsun. Temizlik hizmetlerini aksatmadan ve kusursuz bir biçimde sürdürelim" dedi.

Öte yandan Aziziye Belediyesi'nin 23 Nisan Başkanı Esat Sirkecioğlu, salgınla ilgili olarak değerlendirmelerde de bulundu. Salgınla mücadelenin herkesi yorduğunu ifade eden Sirkecioğlu, "Ama bu hastalığı yenebilmemiz için sonuna kadar mücadele etmemiz lazım. Vatandaşlarımızdan isteğimiz; temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaları yönündedir. Biz bu doğrultuda Aziziye Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Temsili Başkan'a Tam Puan

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, minik başkan Esat Sirkecioğlu'nun performansının büyüleyici olduğunu ifade ederek, "23 Nisan dolayısıyla kendisine makamımızı teslim ettiğimiz küçük başkanımız, gerçekten de anlamlı mesajlar verdi. İlaveten temsili başkanımızın talimatları da eksiksiz yerine getirilecek. Bu doğrultuda Pazartesi günü çocuklarımız için özel ve sürpriz bir etkinlik yapacağız" dedi.

Başkan Orhan, değerlendirmesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayarak, "Bütün çocuklarımızın bayramını kutluyor, hepsini yanaklarından öpüyorum" ifadesini kullandı. - ERZURUM

Aziziye'de çocuklar için sürpriz hazırlığı
Aziziye'de çocuklar için sürpriz hazırlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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