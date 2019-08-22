Aziziye'de asfalt kaplama çalışmaları son sürat devam ediyor

22.08.2019 12:10

Aziziye Belediyesi ilçede ana ve ara yolların yanı sıra yeni yerleşim alalarında da asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.



İlçeye bağlı 72 mahallenin tamamında çalışma programı oluşturan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihtiyaç önceliğine göre asfalt kaplama çalışmalarını yürütüyorlar. Asfalt ve kilit taşı parke çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen her türlü talebi de yerinde tespit ederek değerlendiriyorlar.



Dadaşkent ve Ilıca'da çalışmalarına devam eden ekipler, bu bölgenin ardından Yarımca mahallesine geçecekler.



Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, şunları kaydetti: " İlçemizin tamamında asfalt ve yol bakım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeni imar yolları ve yeni yerleşim alanlarında bu ihtiyaçları tespit etik ve süratle gerekli çalışmaları yapıyoruz. Beyaz Masa ekibimiz ve belediyemizin bütün iletişim mecraları 7-24 vatandaşlarımızdan gelebilecek istek ve talepleri değerlendirmek adına faaliyet gösteriyorlar. Çalışmalarımızın temelinde halka hizmet, hakka hizmet düsturu yatırıyor. Bizim halkımız her şeyin en iyisine layık, bu minvalde gerekli her türlü çalışmayı yürütüyoruz ve yeni projelere de açığız." - ERZURUM

Kaynak: İHA