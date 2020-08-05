Aziziye Belediyesinin altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları Aziziye Belediyesinin ilçede altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Aziziye Belediyesinin ilçede altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılanı açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kentsel dönüşüm alanında son yıllarda büyük yatırımların yapıldığı Ilıca Mahallesi'nde termal yatırımların yanı sıra belediye yatırımları da boy göstermeye başladı.

Yeni hizmet sezonu ile birlikte Aziziye Caddesi üzerinde bulunan ev ve iş yerlerinin yıkımı sonrasında ortaya çıkan arsalar üzerine kent meydanı ve otopark yapımı son aşamaya geldi.

Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, gün geçtikçe çehresi değişen Ilıca Mahallesi'nde termal yatırımların da hizmete gireceğini belitti.

İstihdam ve turizm potansiyeli yüksel olan bu yatırımlar sayesinde ilçenin ekonomisinin de büyük rahatlama sağlayacağını dile getiren Orhan, "Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen ilçemizin yatırımlardan geri kalmaması için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte adeta seferberlik ilan ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen başta olmak üzere tüm belediye yönetiminin özverisine şahitlik ediyoruz. Aziziyemizin daha yaşanabilir daha huzurlu bir ilçe olması adına her türlü çabayı gösterdiğimiz bilinmelidir." ifadelerini kullandı.

Orhan, TOKİ'nin kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresinin değiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlçemiz huzurlu ve asayişin en rahat olduğu ilçelerden birisi. Bunun yanı sıra belediyecilik çalışmalarının en yoğun olduğu yerlerin başında geliyor. Vatandaşlarımızın hizmetlerden azami ölçüde faydalanması noktasında tüm birimlerimizle çalışıyoruz. Gezköy ve Ilıca'da yakın zamanda başlanacak olan TOKİ projelerinin yeni nüfus artışlarına katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Bunların yanı sıra azımsanmayacak ölçüde özel sektör yatırımlarını gözlemlemekteyiz. Bunlarında olumlu dönüşleri olacağını söyleyebilirim. Aziziye ilçemiz çok yakın bir zamanda nitelikli konutlaşmanın da etkisiyle cazibesini daha da artıracaktır."

Kaynak: AA