Aziziye Belediyesinden gıda fiyatlarına sıkı denetim
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Aziziye Belediyesinden gıda fiyatlarına sıkı denetim

05.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:50
Aziziye Belediyesinden gıda fiyatlarına sıkı denetim

Aziziye Belediyesi, zabıta ekiplerince ilçede mercek altına aldığı market ve alışveriş merkezlerindeki temel gıda maddelerinde kural ihlali yapanlara karşı yaptırım uyguladı.

Aziziye Belediyesi, zabıta ekiplerince ilçede mercek altına aldığı market ve alışveriş merkezlerindeki temel gıda maddelerinde kural ihlali yapanlara karşı yaptırım uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin fahiş fiyatı artışı serzenişine kayıtsız kalmayan belediye, ilçe genelinde periyodik aralıklarla denetimlerini sürdürüyor.

İlçede marketler ve alışveriş merkezlerindeki temel gıdaların fiyatını mercek altına alan zabıta görevlileri, ürünlerin raf fiyatından kasa kaydı fiyatına, gramaj kontrolünden hijyen ve temizlik kurallarına varıncaya kadar çok geniş kapsamlı biçimde denetim yapıyor.

Zabıta ekipleri, işletmecileri fahiş fiyat artışına karşı uyarırken, kural ihlallerine karşı ise çeşitli yaptırımlar uyguladı.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yerel yönetimler olarak, insanların hak ve hukukunun koruma altına alınmasından da mesul olduklarını belirtti.

Her anlamda ilçe halkının hizmetinde olduklarını ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde insanımızın emeği ve alın terinin istismar edilmesine ve bu yolla haksız kazanç elde edilmesine kesinlikle göz yumamayız. Bu bağlamda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Aziziye ilçemizin dört bir yanında denetimler yapıyor, fahiş fiyat artışı gibi kötü niyetli yaklaşımlara fırsat vermiyor. Fahiş fiyat artışının yanı sıra toplum sağlığını riske edecek her türlü aksaklığın belediyemizin 444 91 25 numaralı Çağrı İşlem Merkezi'ne ve sosyal medya hesaplarına iletilmesi halinde gerekenin anında yapılacağının bilinmesini isteriz. Çünkü biz ekiplerimiz ve tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin emrindeyiz, hizmetindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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