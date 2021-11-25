Aziziye Belediyesi çalışanlarına Afet Farkındalık Eğitimi

AZİZİYE, ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediyesi personeline Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Belediye nikah salonunda gerçekleştirilen eğitim programında deprem, yangın, heyelan ve sel gibi doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

2021 yılının İçişleri Bakanlığı'nca Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan eğitim seferberliğine Aziziye Belediyesi de dahil oldu. AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ile birlikte organize edilen eğitim programına Aziziye Belediyesi çalışanlarının tamamı katılırken, afetlere karşı alınması gereken korunma tedbirleri, AFAD görevlilerince sunum eşliğinde anlatıldı. Deprem çantasından afet esnasında iletişime varıncaya kadar birçok konunun ele alındığı afet farkındalık eğitiminde, hayat kurtaracak önlemler birbiri ardına sıralanırken, çalışanların konuyla ilgili soruları da yanıtlandı.

Orhan: "Farkındalık Çok Önemli"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Afet Farkındalık Eğitimi programının İçişleri Bakanlığı'nca yürütüldüğünün altını çizerek, "Bakanlık, içinde bulunduğumuz 2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' ilan etmişti. Bu doğrultuda bizler de AFAD ile ortak bir organizasyonla personellerimizin afet farkındalık eğitimi almasını sağladık" dedi.

Muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmanın, can ve mal güvenliği açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Başkan Orhan, "Afetlerden önce ya da afet halinde yapılması gerekenler ve alınacak tedbirler konusu, hemen herkesin ilgi alanını teşkil etmelidir. Çünkü doğal afetlerle ilgili olarak farkındalık düzeyimiz ne kadar çok gelişirse, can ve mal güvenliğimiz de o ölçüde teminat altında olur. Dolayısıyla bu eğitim programı için AFAD Erzurum İl Müdürlüğümüze ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM