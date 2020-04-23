Aziziye Belediye Başkanı Orhan, koronavirüsle mücadele eden hemşirenin annesine sahip çıktı
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Muhammed Cevdet Orhan, Koronavirüs, Aziziye, Güncel, Haber

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, koronavirüsle mücadele eden hemşirenin annesine sahip çıktı

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, koronavirüsle mücadele eden hemşirenin annesine sahip çıktıERZURUM merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Atatürk Üniversitesi Tıp hastanesinde Covid-19'lu hastaların tedavisinde görev aldığı için annesinin yanına gidemeyen hemşire Ebru...

23.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:49
Aziziye Belediye Başkanı Orhan, koronavirüsle mücadele eden hemşirenin annesine sahip çıktı

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, koronavirüsle mücadele eden hemşirenin annesine sahip çıktı

ERZURUM merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Atatürk Üniversitesi Tıp hastanesinde Covid-19'lu hastaların tedavisinde görev aldığı için annesinin yanına gidemeyen hemşire Ebru Köseoğlu'nun talebi üzerine annesine sahip çıktı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Ebru Köseoğlu, Dadaşkent Selçuklu Mahallesi'nde yalnız yaşayan kronik kalp hastası annesi Nadide Ağgön (69) le ilgilenilmesi için Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a mesaj attı. Hemşire Köseoğlu'yla görüntülü konuşan Başkan Orhan, annesiyle yakından ilgileneceklerini söyledi. Başkan Orhan, "Mesajınızla ilgili hiç bir endişeniz, kuşkunuz olmasın üzerimize düşeni fazlasıyla yaparız. Yeter ki siz dikkat edin. Siz bizim için değerli ve kıymetlisiniz. Görevinizin başındasınız, Allah sizlerin eksikliğini vermesin. Siz kutsal bir görev yapıyorsunuz. Moral motivasyonunuzu bozmayın, biz destek için gereğini yapacağız" dedi.

Görüntülü görüşmeye Köseoğlu'nun Ordu'da yaşayan ağabeyi Emrah Ağgön'ü de dahil eden Başkan Orhan, anneleriyle ilgili gözlerinin arkada kalmamasını istedi.

BAŞKAN ORHAN ZİYARETE GİTTİ

Kardeşlerle görüntülü görüşmenin ardından Belediye Başkanı Orhan, anne Nadide Ağgön'ü ziyaret etti. Sosyal mesafenin korunduğu ziyaret sırasında Başkan Orhan, "Hemşire kızınız bize ulaştı. Görevi sebebiyle yanınıza gelemiyormuş. Biz sizin ne ihtiyacınız olursa görürüz. Ben ve arkadaşlarım buradayız" dedi.

Oğlunun öğretim görevlisi, kızının de hemşire olduğu için yanına gelemediğini belirten Nadide Ağgön, Başkan Orhan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ÇOCUKLARA 23 NİSAN ZİYARETİ

Bu arada Başkan Orhan, Covid-19 salgını sebebiyle kutlamaların iptal edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle evde kalan çocukları ziyaret etti. Sokağa çıkmaları yasak olan çocuklara kitap, satranç takımı gibi hediyeler veren Başkan Orhan, bu günlerin geride kalacağını söyledi. Çocuklarla sohbet eden Orhan, "Bu sene 23 Nisan kutlamasını balkonlarda yapacağız. Akşam balkondan hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyacağız. İnşallah seneye kutlamayı hep birlikte yapacağız" dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, koronavirüsle mücadele eden hemşirenin annesine sahip çıktı

Kaynak: DHA

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