Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan yardım talebinde bulunan sağlık çalışanına destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan yardım talebinde bulunan sağlık çalışanına destek - Haberler
Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum, Aziziye, Güncel, Haber

Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan yardım talebinde bulunan sağlık çalışanına destek

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına baktığı için kronik rahatsızlığı olan ve evde yalnız yaşayan annesine gidemeyen hemşire Ebru Köseoğlu'na Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan destek verdi.

23.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:48
Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan yardım talebinde bulunan sağlık çalışanına destek

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına baktığı için kronik rahatsızlığı olan ve evde yalnız yaşayan annesine gidemeyen hemşire Ebru Köseoğlu'na Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan destek verdi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Kovid-19 ile mücadele görevli hemşire Ebru Köseoğlu, Aziziye Belediye Başkanı Orhan'a twitter hesabından ulaşarak, Aziziye ilçesinde evde yalnız kalan ve kronik hastalığı olan 69 yaşındaki annesinin durumundan endişe ettiğini ve Ordu'daki kardeşinin de annesinin yanına gelmek istediğini ancak yasak olduğu için gelemediğini anlattı.

Bu durum üzerine harekete geçen Orhan, telekonferansla görüştüğü Köseoğluna "Siz bizim için değerli ve kıymetlisiniz. Çok kutsal görev yapıyorsunuz, moralinizi bozmayın. Mesajınızla ilgili elimizden geleni yapacağız. Senin ailen bizim ailemizdir." diyerek moral ve manevi destek verdi.

Kösoğlu'nun Ordu'daki kardeşiyle de iletişime geçen Orhan, ilgili kurumlarla görüşerek Erzurum'a annesinin yanına gelebilmesi için girişimlerde bulundu.

Daha sonra Köseoğlu'nun Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan annesi Nadide Ağgön'ü evinde ziyaret eden Orhan, yaşlı kadınla bir süre sohbet ettikten sonra ne tür sıkıntı ve ihtiyacı olursa kendilerini aramasını söyledi.

Fedakar sağlık çalışanlarının haklarının ödenmeyeceğini dile getiren Orhan, "Bu zor günlerde sağlık çalışanlarımızın her zamankinden daha fazla yanlarında olmak zorundayız ve bu fedakar çalışanlarımız görevlerini layıkıyla yerine getirmek için kafalarında hiçbir endişenin olmaması gerekir." diye konuştu.

Ziyaretten dolayı Orhan'a teşekkür eden Nadide Ağgön de "Allah devletimizi korusun. Çocuklarım beni çok merak ediyor.Eşim 8 yıl önce vefat etti. Kızım hastanede riskli işte çalıştığından yanıma gelemiyor. Başkan Orhan'a çok teşekkür ederim. Devletimiz, milletimiz var olsun. Böyle devlet hiçbir yerde bulunmaz. Bunları inkar edenlerin gözüne dizine dursun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Berat Albayrak Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Aslı Enver Demet Akalın
Spor Ali Koç Ersun Yanal Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Çocuk 23 Nisan Donald Trump
Şu an buradasınız: Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan yardım talebinde bulunan sağlık çalışanına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 13:32:49. #1.15#
title