Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan esnafı ziyaret etti Erzurum'un Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede faaliyet gösteren esnafa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Erzurum'un Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede faaliyet gösteren esnafa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Aziziye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orhan'ın salgın sürecinde sıkıntılar yaşamalarına rağmen sabır ve sükunetle sürece destek veren esnafa teşekkür ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

Esnafın taleplerini dinleyen Orhan, ilçe ekonomisini ayakta tutan esnafın destekçisi olacağını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan, salgın sürecinde Türkiye'nin diğer ülkelere örnek olan bir mücadele sergilediğini kaydetti.

Esnafın koronavirüs sürecinde sıkıntılara göğüs gerdiğini anlatan Orhan, "Hükümetimizin, esnafımızın ve bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına verdiği destekler inkar edilemez. Dünya ülkelerine sağlık paketi yardımı yapan ender ülkelerdeniz. Bu gurur verici gelişmeye esnaf ve vatandaşlarımızın sağduyulu olmasını da eklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Orhan, Ramazan ayı ve salgın sürecinde belediye olarak yardıma muhtaç vatandaşlar ile özellikle kahvehane, kuaför ve birçok ticari işletmeye imkanlar dahilinde destek verdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Belediye olarak bir nebzede olsa ilçe esnafımızın yükünü omuzlamak için ayni ve nakdi yardımlar yaptık. Bunlar arasında yardımları geri çevirip 'Varlıkta da yoklukta da daima devletimizin yanındayız, bizden daha çok ihtiyaçlı olanlara verin' diyen esnaflarımız da oldu. Gerçekten bu tür davranışlar bizlerin hizmet şevkini artırıyor. Özünde devletçi ve milletini seven bir yapıda olan Erzurum halkı şüphesiz hizmetlerin en iyisine layıktır."

Kaynak: AA