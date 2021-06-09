Azize Hatun Spor Merkezi hizmete hazır
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Azize Hatun Spor Merkezi hizmete hazır

Azize Hatun Spor Merkezi hizmete hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Merkez Mahallesi'nde hizmete açılan Azize Hatun Kadın Spor Merkezi, yeni binasında hizmete hazır hale getirildi.

Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Merkez Mahallesi'nde hizmete açılan Azize Hatun Kadın Spor Merkezi, yeni binasında hizmete hazır hale getirildi.

Sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmek isteyen kadınlar için kısa bir sürede hizmete hazır hale getirilen Azize Hatun Kadın Spor Merkezi'ne spor aletleri yerleştirildi. Koşu bantları, kondisyon bisikletleri, eliptik bisikletler, pilates araç gereçleri ve her türlü kardiyo aletleri salonda yerlerini aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı kalan spor merkezi, "Kademeli Normalleşme" sürecinde yeni yerinde uzman spor eğitmenleri eşliğinde kadınlara yeniden hizmete başlayacak. - KOCAELİ

Azize Hatun Spor Merkezi hizmete hazır
Azize Hatun Spor Merkezi hizmete hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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