Azize Filmi

25.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:58

Maud, yaşadığı travmanın ardından kendisini dine adayan genç bir hemşiredir. Maud, kanser nedeniyle perişan bir halde olan Amanda adındaki eski bir dansçı ile ilgilenmekle görevlendirilir. Bu süreçte Amanda’nın evinde kalmaya başlayan Maud, hasta kadın ile arasında farklı bir bağ kurar. Çok geçmeden Maud, Amanda’nın ruhunu kurtarmaya karar verir ve bunu saplantı haline getirir. Ancak kendi karanlık geçmişi peşini bırakmayacaktır.

Yönetmen: Rose Glass

Senaryo: Rose Glass

Oyuncular: Morfydd Clark, Jennifer Ehle, Lily Knight, Lily Frazer, Turlough Convery, Rosie Sansom, Marcus Hutton, Carl Prekopp, Noa Bodner, Takatsuna Mukai, Jel Djelal, Joanna Richardson, Jonathan Milshaw, Fiona Thompson, Sona Vyas, Faith Edwards, Evo Payne, Amanda Vinter, Linda E Greenwood, Susanne Schraps

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Saint Maud

Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 84 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 29.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com