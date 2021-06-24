Aziz Yıldırım, yarın başlayacak Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kuruluna katılmayacağını duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aziz Yıldırım, yarın başlayacak Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kuruluna katılmayacağını duyurdu

Aziz Yıldırım, yarın başlayacak Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kuruluna katılmayacağını duyurdu
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yarın başlayacak Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu öncesinde maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin mevcut yönetim tarafından geri çevrilmesi sebebiyle kongreye katılmayacaklarını duyurdu.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yarın başlayacak Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu öncesinde maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin mevcut yönetim tarafından geri çevrilmesi sebebiyle kongreye katılmayacaklarını duyurdu.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sizlerin malumu olduğu üzere genel kurul organizasyonu bir teamül olarak yüksek divan kurulu başkanının koordinesinde yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Yarın yapılacak genel kurula katılmak için divan kurulu başkanımız ile temasa geçerek toplantıya katılacak eski yöneticilerimiz için maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteğinde bulunduk. Sayın Vefa Küçük teamüllere uygun bu isteğimizi kabul ederek bize maraton tribün tarafından sınırlı sayıda yer tahsis edilebileceğini söyledi. Ardından bir süre sonra böyle bir tahsis yapılamayacağını bildirdi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu durum üzerine özellikle Abdullah Kiğılı'nın yürüme konusundaki problemleri izah edilerek üç araçlık kullanım imkanı tanınmasının istendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Vefa Küçük konuyu Sayın Ali Koç ile görüşerek döneceğini bize bildirdi. Görüşmenin ardından maraton tribünden böyle bir imkanın bana ve Abdullah Bey'e tanınamayacağı bilgisini iletti. Sayın Kiğılı'nın önerilen yerden yürüyerek genel kurula katılımı mümkün değildir. Reva görülen uygulama sayın Kiğılı ve bizlere yönelik nezaketsiz bir durumdur. Bizler kulübümüzün sınırlı imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak reva görülen bu uygulamayı üzüntü ile ve esefle karşılıyoruz. Geçmişe duyulan ön yargı ve güç mücadelesinin bir tezahürü olan bu uygulamayı asla kabul etmiyoruz. Yapılacak olan kongrenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, ben ve arkadaşlarım kongreye katılmayacağımızı deklare ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Ali Koç'a ateş püsküren Aziz Yıldırım, kongreye katılmıyor
Ali Koç'a ateş püsküren Aziz Yıldırım, kongreye katılmıyor
Sosyal medyada zirveye çıkan Aziz Yıldırım hakkında neler yazıldı? İşte birbirinden çarpıcı o yorumlar
Sosyal medyada zirveye çıkan Aziz Yıldırım hakkında neler yazıldı? İşte birbirinden çarpıcı o yorumlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aziz Yıldırım, yarın başlayacak Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kuruluna katılmayacağını duyurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 21:31:05. #1.14#

title