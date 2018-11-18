Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım, İsveç Maçını Tribünden İzledi

adamın dibisin aziz bey seni seviyoruz keşke tüpcü gitse sen gelsen yerine galatasarlılar
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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Konya'da A Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi.
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın oğlu Zeki Cihan Baykan'ın düğününe katılan spor ve iş dünyasının önemli isimleri, daha sonra Konya'da A Milli Takımımıza tribünden destek verdi.
MÜCADELE 1-0 BİTTİ
İsveç, mücadeleyi 1-0 kazanırken A Milli Takımımız, Uluslar Liginde küme düştü.