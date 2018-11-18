Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım, İsveç Maçını Tribünden İzledi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Konya'da A Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi.

Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım, İsveç Maçını Tribünden İzledi

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Konya'da A Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın oğlu Zeki Cihan Baykan'ın düğününe katılan spor ve iş dünyasının önemli isimleri, daha sonra Konya'da A Milli Takımımıza tribünden destek verdi.

MÜCADELE 1-0 BİTTİ

İsveç, mücadeleyi 1-0 kazanırken A Milli Takımımız, Uluslar Liginde küme düştü.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (1)

  • BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİN:
    adamın dibisin aziz bey seni seviyoruz keşke tüpcü gitse sen gelsen yerine galatasarlılar
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