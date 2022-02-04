Aziz Yıldırım: Şenes Erzik ile Mehmet Ali Aydınlar CAS davasının geri çekilmesini neden talep etti ?

"Tazminatları bağışlayacağız"

"Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan ve yönetici olduğumuz için 3 Temmuz'daki operasyonu yaşadık"

"Bu güne kadar bu uğurda telafisi imkansız maddi ve manevi kayıplarımız oldu"

"Sürecin bir parçası olan ve görevini kötüye kullanan herkes hakkında davaları açıyoruz"

"İlhan Helvacı, Lütfi Arıboğan, Ebru Köksal, Yunus Egemenoğlu ile UEFA müfettişi Pierre Cornu hakkında yeniden şikayet dilekçesi vereceğiz"

"Mehmet Berk, ifadesinde Bursa spor şampiyon olmasa Fenerbahçe'ye operasyonun 2009 yılında yapılacağını söylemişti"

"Takım otobüsümüze yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunması gerekmektedir"

"3 Temmuz davası, benim, arkadaşlarımın ve ailelerinin çok ağır maddi ve manevi bedeller ödediği bir davadır"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,- Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, "UEFA yönetiminde bulunan Sayın Şenes Erzik ve dönemin TFF Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a da sormak isterim, CAS davasının geri çekilmesi neden talep edildi? Davanın geri çekilme nedeni olarak gösterilen ülke menfaati neydi ve bu menfaat elde edilebildi mi?" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Aziz Yıldırım, kendisinin başkan, arkadaşlarının ise yönetici olduğu için 3 Temmuz'daki operasyonu yaşadıklarını dile getirerek, "Bir yandan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün haklarını savunmak, büyük çınar ağacının tek bir yaprağını bile kaybetmemek uğruna karşımızdaki karanlık koalisyon ile mücadele ederken diğer yandan kendi onur ve şerefimiz için mücadele ettik" dedi.

"Tekrar ve ısrarla söylüyorum, 3 Temmuz davası, benim, arkadaşlarımın ve ailelerinin çok ağır maddi ve manevi bedeller ödediği bir davadır. Bizler, bu davanın hangi noktasında olmamız gerekiyorsak en başından beri o noktadayız. Aynı zamanda bu süreçte bizimle birlikte gözyaşı döken çocuklar için, acı çeken camiamızın tüm bireyleri için bu mücadeleyi sürdürme kararlığındayız. Benim ve arkadaşlarımın bu konudaki söylemleri, mücadeleleri bellidir. Bu mücadeleden ve söylemlerimden bir adım geri çekilmem de asla mümkün değildir. Herkes bunu böyle bilmelidir. Bu felsefeden hareketle, dönem içerisinde UEFA yönetiminde bulunan Sayın Şenes Erzik ve dönemin TFF Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a da sormak isterim, CAS davasının geri çekilmesi neden talep edildi ' Davanın geri çekilme nedeni olarak gösterilen ülke menfaati neydi ve bu menfaat elde edilebildi mi' O süreçte neler yaşandı? Bu soruların cevaplarının tüm şeffaflığıyla Fenerbahçe Camiası ve kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir."