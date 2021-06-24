Aziz Yıldırım: "Sen benimle yarışamazsın kardeşim. Ben sokakta büyüdüm, sen pamuklara sarılarak büyütüldün. En azından yanına sağlam yöneticiler al,...

Aziz Yıldırım: "Sen benimle yarışamazsın kardeşim. Ben sokakta büyüdüm, sen pamuklara sarılarak büyütüldün. En azından yanına sağlam yöneticiler al, kendine yakışan yöneticilerle yürü"