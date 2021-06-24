Aziz Yıldırım: "Sen benimle yarışamazsın kardeşim. Ben sokakta büyüdüm, sen pamuklara sarılarak büyütüldün. En azından yanına sağlam yöneticiler al,...
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Aziz Yıldırım: "Sen benimle yarışamazsın kardeşim. Ben sokakta büyüdüm, sen pamuklara sarılarak büyütüldün. En azından yanına sağlam yöneticiler al,...

Aziz Yıldırım: 'Sen benimle yarışamazsın kardeşim. Ben sokakta büyüdüm, sen pamuklara sarılarak büyütüldün. En azından yanına sağlam yöneticiler al,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aziz Yıldırım: "Sen benimle yarışamazsın kardeşim. Ben sokakta büyüdüm, sen pamuklara sarılarak büyütüldün. En azından yanına sağlam yöneticiler al, kendine yakışan yöneticilerle yürü"

Aziz Yıldırım: "Sen benimle yarışamazsın kardeşim. Ben sokakta büyüdüm, sen pamuklara sarılarak büyütüldün. En azından yanına sağlam yöneticiler al, kendine yakışan yöneticilerle yürü" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aziz Yıldırım: "Sen benimle yarışamazsın kardeşim. Ben sokakta büyüdüm, sen pamuklara sarılarak büyütüldün. En azından yanına sağlam yöneticiler al,... - Haberler Spor
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