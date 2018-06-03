Aziz Yıldırım, Oy Kullanmaya Gelen Üyeleri Kapıda Karşıladı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün yapılan genel kurulda oy kullanmaya gelen üyeleri kapıda karşıladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı.
Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı. Saat 17:00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek.
AZİZ YILDIRIM, ÜYELERİ KAPIDA BEKLİYOR
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, saat 10.00'da statta bulunması ve üyeleri girişte karşılaması dikkat çekti.
YORUMLAR (43)
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Bugüne kadar hep destekledik değişim zamanı geçti geçiyor. Dünkü kongrede görüldüki Ali Koç çok beyefendi bize artık böyle adamlar lazım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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AZİZ KAZANIRSA AKŞAMA KAHVEDE CACA COLA''LAR BENDEN. . !Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Git te artik sınavlardan sonra gönül rahatlığıyla takımımızın maçlarını izleyelim beş yıldır fener maçına hasretizCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Vay be şaşırdım ..işte vatandaş oyunun kıymetini bil bir oy bir oydur bakın emekliye nasıl para verildi ver sustur ...Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Aziz başkanım eğer sen kazanırsan vallahi de billahide artık doğan çocuklar fenerbahçeli olmayacak,olmaları istenmeyecek. Çünkü namımız aldı yürüdü ikincilik takımı diye. Allah aşkına bi düşünün ki yıllardır bir final oynayıpta hiç biz kazanacağız deyipte rahatça oturup maç izleyenimiz varmı.. yookkk malesef bıktık artık heyecean bile kalmadı. Allahın izniyle gün bugündür gün Aziz başkanımızdandan ve Aykut kocaman dan kurtulma günüdür. Allahım sen dualarımızı kabul eyle üyelerimizi şaşırtma.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır