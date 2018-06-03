Aziz Yıldırım, Oy Kullanmaya Gelen Üyeleri Kapıda Karşıladı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı. Saat 17:00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek.

AZİZ YILDIRIM, ÜYELERİ KAPIDA BEKLİYOR

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, saat 10.00'da statta bulunması ve üyeleri girişte karşılaması dikkat çekti.