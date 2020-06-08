Aziz Yıldırım-Nihat Özdemir-Ali Koç'un Fenerbahçe'nin UEFA davasını CAS binasında takip etmeleri...
Aziz Yıldırım, Nihat Özdemir ve Ali Koç'un Fenerbahçe'nin UEFA davasını İsviçre'deki CAS mahkemesinde birlikte takip etmelerinin ARŞİV görüntüleri abonelerimize DHA feed'ten ve DGS'den servis edildi.
08.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:46
Aziz Yıldırım, Nihat Özdemir ve Ali Koç'un Fenerbahçe'nin UEFA davasını İsviçre'deki CAS mahkemesinde birlikte takip etmelerinin ARŞİV görüntüleri abonelerimize DHA feed'ten ve DGS'den servis edildi.
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Kaynak: DHA