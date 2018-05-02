Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kulüp Satın Almaya Karar Verdi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, alt yapıdan çıkan oyuncuların gelişimlerini tamamlaması için TFF 2. Ligden kulüp satın almaya karar verdi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TFF 2. Lig'de kulüp satın almayı planlıyor. Bu sezon özellikle Boluspor ile oynanan ve 6-2 kaybedilen hazırlık maçında gençlerin performansının oldukça kötü olmasından dolayı harekete geçen Aziz Yıldırım, alt yapıdan çıkan genç oyuncuların gelişmesi için TFF 2. Lig'de kulüp satın almayı planlıyor.
ALT YAPI ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLECEK
Fenerbahçe kulübü yeni sezondan itibaren alt yapıya ağırlık vererek, buradaki genç oyuncuların gelişimine önem vermek amacıyla kulüp satın almayı planlıyor. Başkan Aziz Yıldırım, TFF 2. Lig'de bir kulüp satın alarak alt yapıdan çıkan oyuncuların burada forma giyerek gelişmesini hedefliyor.
HENÜZ ALINACAK TAKIM BELİRLENMEDİ
Futbol Arena'nın haberine göre; bu sezon özellikle hazırlık ve Türkiye Kupası'ndaki maçlarda genç futbolcularının büyük bölümünün performansının yetersiz kalması üzerine böyle bir hamle yapan Fenerbahçe yönetimi, alt yapıdaki genç futbolcuların direkt olarak A takıma çıkmadan önce gelişimlerini tamamlamaları için satın alınan TFF 2. Lig kulübüne gönderecek. Henüz satın alınacak kulüple ilgili ise yeni bir gelişme yok.
-
YENİ BİR ŞİKECİ KULÜBÜ TFF BİLE KALDIRAMAZ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
gaziantepsporu al başkanCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bjk yi satın al. Nasıl olsa gizli bjk lisin. Fenerden a. koç başkan olaCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
-
aziz yıldırım yine başkan olacak :) BUTUN TARAFTARLAR ALİ KOÇ BİLE DESE YİNE AZİZ BAŞKAN OLACAK ÇILDIRIN :) ÇÜNKÜ BÜTÜN YÖNETİM ONU DESTEKLİYOR AHAHAHHHAHA ÇILDIRIN ÇILDIRIN AZİZ İÇİN ÇILDIRINCevap Yaz 3 8 Yayından KaldırANTU: Şenol güneş FB korkusundan çıldırsın.1 3 Yayından Kaldır