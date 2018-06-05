Aziz Yıldırım, Kulübe Gelerek Odasını Boşalttı
Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerini kaybeden Aziz Yıldırım, dün kulübe gelerek odasını boşalttı, çalışanlarla teker teker vedalaştı.
Fenerbahçe'nin önceki gün yapılan kongresinde başkanlık koltuğunu Ali Koç'a bırakan Aziz Yıldırım'dan kulübe veda...
20 yıldır oturduğu başkanlık koltuğunu bırakmak zorunda kalan Yıldırım, dün sessiz sedasız kulüp binasına geldi. Odasındaki özel eşyalarını toplayan ve aracına taşıtan Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanı daha sonra kulüp çalışanlarıyla teker teker tokalaşarak vedalaştı.
"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Zaman zaman duygulu anların yaşandığı vedalaşmada Aziz Yıldırım, "Hepinize teşekkür ediyorum. Yıllardır burada bir arada bulunduk. Çok güzel günlerimiz geçti. Fenerbahçe'nin başarısı için bizim kadar sizler de elinizden geleni yaptınız. Artık veda vakti geldi. Ben hakkımı helal ediyorum. Siz de helal edin" diye konuştu. Kulüp çalışanları da "Biz de size teşekkür ediyoruz. Hakkımız helal olsun" dediler.
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EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKAR BOŞVER AZİZ BAŞGAN GSLİLER SENİ HİÇ Bİ ZAMAN UNUTMAYACAK BAZEN ESSEN GÜRLESENDE SEVİMLİ Bİ ADAMDIN HAKKINI GSLİLERE DE HELAL ET AZİZ BAŞGAN SENİ SEVİYORUZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu seçimde aday olmuyorum ali koçu destekliyorum deseydin unutulmazlar arasına girecektin ama rezil olup gitmeyi seçtin Aykut gibi adamın arkasına takıldın neyse yaptıkların için teşekkürler fenerbahçenin dirilişi hayırlı olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sadece fenerbahçe değil türkiye ye çok büyük yenilikler getirdiniz siz bir çığır açtınız siz hapis uattiniz siz cebinizden çok verdiniz staddan ayrılırken ağladım kongre masonlari bir çınarı acımadan def etti af edinCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Sadece fenerbahçe değil türkiye ye çok büyük yenilikler getirdiniz siz bir çığır açtınız siz hapis uattiniz siz cebinizden çok verdiniz staddan ayrılırken ağladım kongre masonlari bir çınarı acımadan def etti af edinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sadece fenerbahçe değil türkiye ye çok büyük yenilikler getirdiniz siz bir çığır açtınız siz hapis uattiniz siz cebinizden çok verdiniz staddan ayrılırken ağladım kongre masonlari bir çınarı acımadan def etti af edinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır