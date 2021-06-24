Aziz Yıldırım kongreye katılmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aziz Yıldırım kongreye katılmayacak

Aziz Yıldırım kongreye katılmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, yarın yapılacak olan kongreye katılmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, yarın yapılacak olan kongreye katılmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, yarın gerçekleştirilecek olan sarı-lacivertlilerin genel kuruluna katılmayacağını açıkladı. Yıldırım, kongre öncesi maraton tribünü tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediğini belirterek kongreye katılmayacağını açıkladı. Yıldırım ve ekibinin buradaki otoparkı kullanma talebini, eski yönetici Abdullah Kiğılı'nın sağlık durumundan dolayı yaptığı belirtildi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Demet Akalın Merve Dizdar Tuğba Coşkun
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aziz Yıldırım kongreye katılmayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 21:43:02. #1.13#

title