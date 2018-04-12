Aziz Yıldırım: "Kongre Statta Yapılacak"

"2001 yılında ailem benden başkanlığı bırakmamı istedi. Kızım mezun oldu, mezuniyet törenine gidemedim. Çünkü Samsun' a şampiyonluk maçına gittim"

"Bu mücadeleyi başlatmak ve sonraki arkadaşlara devam ettirmek için son kez bir dönem daha adayım"

"Altyapı ile ilgili saha yapımlarına bu ay Gebze'de başlıyoruz. Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık, altyapıyı ona ve ekibine emanet edeceğiz"

"Her branşta şampiyon olacak, 2007'deki gibi bir yapıyı tekrar oluşturacağız"

İSTANBUL,

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 26-27 Mayıs veya 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçim öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı, bugün Maltepe Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen bir etkinliğe katılarak kulüp üyeleri ile bir araya geldi. Yıldırım ayrıca bu etkinlikte sarı lacivertli üyelere ve taraftarlara seslendi.

Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadyumu'nda yapılacağını duyuran Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"20 yılın hesabını yaptığımda şunu görüyorum, 20 yıl benim için bir şereftir, onurdur. Aileme bırakabileceğim en büyük şeydir"

"2001 yılında ailem benden başkanlığı bırakmamı istedi. Kızım mezun oldu, mezuniyet törenine gidemedim. Çünkü Samsun' a şampiyonluk maçına gittim"

"Kızım bana 'Sen bizi mi çok seviyorsun Fenerbahçe'yi mi' dedi. Bırakmamam için taraftarlar yürüdü, baskılar oldu. Ben de devam ettim"

"3 Temmuz'da bir deprem yaşandı. 3 Temmuz'daki direniş, 15 Temmuz'da tüm vatandaşlarımıza feyz oldu ve sokağa döküldüler"

" Yargıtay kararı hala sonuçlanmadı. Hala ne olacağını bilmiyoruz. Biz endişeliyiz ve rahat değilim. Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak"

"Bu mücadeleyi başlatmak ve sonraki arkadaşlara devam ettirmek için son kez bir dönem daha adayım"

"Altyapıya önem vereceğiz. Türkiye çapında araştırma yaptırdım. Fenerbahçelilere sorulan soruların cevaplarında, en çok ön plana çıkan konu altyapı idi. Oran %25,4"

"Altyapı ile ilgili saha yapımlarına bu ay Gebze'de başlıyoruz. Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık, altyapıyı ona ve ekibine emanet edeceğiz. Bu salt bir altyapı projesi değil, futbolda kalkınma projesidir ve tüm ülkeye örnek olacaktır"

"1998 yılında başkan olduktan sonra, stada gittiğimizde kolonların arasından maç izliyorduk. İlk stadı Fenerbahçe Spor Kulübü kendi olanaklarıyla yapmıştır. Bizden sonra devlet yardımıyla 35 tane stat yapıldı"

"Her branşta şampiyon olacak, 2007'deki gibi bir yapıyı tekrar oluşturacağız"

"Sermaye artışı yapmayacağız. Yönetimin hisse satışı yetkisini genel kurulda kaldıracağız"

" Ali Bey iyi bir Fenerbahçelidir. Önemli olan 3 Temmuz'daki birlik ve beraberliğin sağlandığı bu camianın bölünmemesidir. Bölersek, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu ortadan kalkmış olur"

"Benim adıma, sosyal medyada veya başka bir yerde hiç kimse, kimseye, hiçbir adaya hakaret etmemelidir, kabul etmiyorum"

"Aynı şekilde bana, arkadaşlarıma ve ailelerimize de yapılan hakaretleri kabul etmiyoruz. Biz siyaset yapmıyoruz, hiçbirimiz birbirimizi kırmayacağız. Saygı ve sevgi göstereceğiz"

"Bu beraberliği sonsuza kadar taşıyacağız. 'Ruhumuz Bir' diyorum"