Aziz Yıldırım Kapalıçarsı esnafıyla bir araya geldi

Serhan Türk - Olgucan KALKAN - Can EROK İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kapalıçarsı esnafıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Kapalıçarşı Havuzlu Restaurant'ta esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Nuruosmaniye Kapısı'ndan giriş yapan Başkan Yıldırım, yürüyüşü sırasında büyük ilgi gördü. Bu arada Beşiktaş taraftarı olan bir esnaf Aziz Yıldırım'a seslenerek, 'Şenol Güneş rol yapmaz başkan, büyük adam Şenol Güneş' dedi.

Başkan Yıldırım'ın katıldığı kahvaltı daha sonra basın mensuplarına kapalı bir şekilde devam etti.