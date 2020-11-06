Aziz Yıldırım'ın yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaa açıklandı

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen "futbolda şike" davasında, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 kişilik dosyada mütalaa açıklandı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen "futbolda şike" davasında, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 kişilik dosyada mütalaa açıklandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı kulüp yöneticileri de duruşmayı izleyici bölümünden takip etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, hükümlü sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Ahmet Çelebi'nin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatlerini istedi.

Savcı, hükümlü Selim Kımıl'ın ise cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, hükümlüler ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

Mahkeme heyeti bir önceki duruşmada, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin usulden bozma ilamına uyulmasına hükmetmişti.

Heyet, Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın dosyasının ayrılmasına ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan "futbolda şike kumpası" dava dosyasının istenmesine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar