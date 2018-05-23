Aziz Yıldırım'ın Tokat Attığı Başkan, Kulübü Feshetti

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, kulüp faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı. Son iki sezondur büyük yatırım yapan ve Euroleague'de Final-Four oynayan kulübün bu kararı spor dünyasında şok etkisi yarattı.

KULÜP GEÇEN YIL EUROCUP'I KAZANMIŞTI

Yakın Doğu Üniversitesi bu sezon Kadınlar Euroleague'de dördüncü olmuş; geçen sezon ise Eurocup'ı kazanmıştı. Türkiye Ligi'nde de bir kez mutlu sona ulaşan Yakın Doğu Türkiye Kupası'nı da bir kez müzesine götürdü.

AZİZ YILDIRIM TOKAT ATMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi'nin oyuncularını ayartıp transfer ettiğini dahi iddia etmişti. Yıldırım, oynanan maçtan önce de Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmıştı.