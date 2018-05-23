Aziz Yıldırım'ın Tokat Attığı Başkan, Kulübü Feshetti
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz dönemde tokat attığı Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör, kulübü feshetti.
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, kulüp faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı. Son iki sezondur büyük yatırım yapan ve Euroleague'de Final-Four oynayan kulübün bu kararı spor dünyasında şok etkisi yarattı.
KULÜP GEÇEN YIL EUROCUP'I KAZANMIŞTI
Yakın Doğu Üniversitesi bu sezon Kadınlar Euroleague'de dördüncü olmuş; geçen sezon ise Eurocup'ı kazanmıştı. Türkiye Ligi'nde de bir kez mutlu sona ulaşan Yakın Doğu Türkiye Kupası'nı da bir kez müzesine götürdü.
AZİZ YILDIRIM TOKAT ATMIŞTI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi'nin oyuncularını ayartıp transfer ettiğini dahi iddia etmişti. Yıldırım, oynanan maçtan önce de Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmıştı.
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Azizi taraftar artık sevmiyor.ama eyigüngere de çok iyi oldu.ağzınla kuş tutsa artık fenerin kapısından giremez.şimdi o feneri bırakıp giden basketçilerde takım satmanın bedelini ödesin.aziz bey bu bile senin hatan eski yöneticilerinden biri Işık efendi senden öç almak için takım kurdu.geçen yılki YAKINDOĞU şampiyonluğu olmasaydı fener geçen yılda şampiyondu.daha fazla zarar vermeden git artık!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ELLERİ KIRILASICA AZİZ NEDEN TOKATLAMIŞ BU ADAMI BİRİ DE ÇIKIP BU AZİZE DUR DİYEMİYOCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kulüp yönetmek kolay mı.Yemedi degilmi eyigüngör bey.Fenerbahçe ye uzanan eller kırılsın.....Cevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır
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aziz peder yıllardır Türk Sporuna tokat atıyor,buna göz yumanlar da memnunlar ki sessizler 20 yıla yakındır...Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
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AZİZ BİZİM EŞBAŞKANIMIZ O HEP FENEVİN BAŞINDA KALSIN Kİ ÇABUCACIK 5. YILDIZI ALALIMCevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır