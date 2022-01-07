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Aziz Yıldırım'ın testi negatif

Aziz Yıldırım'ın testi negatif
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz hafta korona virüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın testi negatif çıktı.

Geçtiğimiz hafta korona virüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın testi negatif çıktı.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta yakalandığı korona virüsü yendi. Hastanede bir süre tercihe bağlı kalan Yıldırım'ın dün yapılan korona virüs testinin negatif çıkmasının ardından hastaneden ayrıldı. Yapılan bilgilendirmede, Aziz Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu ve korona virüsü hafif atlattığı belirtildi. - İSTANBUL

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