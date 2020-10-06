Aziz Yıldırım'ın "kasten yaralama" davasında karar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aziz Yıldırım'ın "kasten yaralama" davasında karar

06.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:51
Aziz Yıldırım'ın

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında 2017 yılında oynanan basketbol maçından önce Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 6 bin lira para cezası ve 1 yıl spor müsabakalarından men edilmesine...

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında 2017 yılında oynanan basketbol maçından önce Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 6 bin lira para cezası ve 1 yıl spor müsabakalarından men edilmesine karar verildi.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki sanıklar Aziz Yıldırım ile Mehmet Işık Eyigüngör katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdürrahim Erol, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi.

Mehmet Işık Eyigüngör'ün avukatı ise dosya kapsamında müvekkilinin üzerine atılı suçlamayı işlemediğini, o eylemin kendisini savunmaya yönelik olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, müşteki sanık Aziz Yıldırım'ın üzerine atılı "kasten yaralama" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Yıldırım'ın "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl boyunca müsabakalardan men cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, diğer müşteki sanık Mehmet Işık Eyigüngör'ün ise "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan beraatini karara bağladı.

- Olayın geçmişi

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kulüp başkanı Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın ifadesi alınmış, Yıldırım da ifadesi sırasında kendisine vurmaya çalıştığını iddia ettiği Eyigüngör'den şikayetçi olmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım'ın, Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Eyigüngör'ün de "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede ayrıca, Yıldırım ve Eyigüngör hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un 18. maddesi uyarınca seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanması talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Hülya Avşar Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Çocuk Beşiktaş Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aziz Yıldırım'ın "kasten yaralama" davasında karar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 13:55:45. #1.15#
title