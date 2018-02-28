Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Altyapısını Hollandalı Ekibe Emanet Etti
Ali Koç'un dev altyapı projesine Aziz Yıldırım'dan cevap geldi. Başkan Yıldırım, Hollandalı bir ekibi Türkiye'ye getirerek tesisleri gezdirdi.
Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak seçim rüzgarı alt yapıya da sıçradı. Kanarya'da Başkan adayı Ali Koç'un, Barcelona'nın ünlü alt yapı sistemi La Masia'yı Sarı-Lacivertli Kulübe getirmek için girişimlerde bulunması ve altyapıda Shakhtar Donetsk ve Benfica gibi bir yapı kurmak için hamleler yapması F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu konuda harekete geçmesine sebep oldu.
Koç'un alt yapı söylemleri karşısında elini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, geçtiğimiz günlerde konusunda uzman olan Hollandalı bir ekibi Türkiye'de misafir etti.
ALTINORDU'DAN ESİNLENDİ
Hollandalı ekibin, altyapı tesislerini gezdiği, hocalarla detaylı görüşmeler yaptığı belirtildi. Başkan Yıldırım'ın, Hollandalı ekiple her konuda anlaştığı öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde bu anlaşmayı üyelerle paylaşacağı da vurgulandı. F.Bahçe'nin eski oyuncuları Kuyt, Van Hoojjdonk ve eski çalıştırıcısı Dick Advocaat'ın da Hollandalı ekip ile ilgili olumlu referans verdikleri belirtildi. Yıldırım'ın, altyapı tercihini Hollanda'dan yana yapma sebebi altyapısıyla ün kazanan Altınordu. Altınordu'nun altyapı sorumlusu Hollandalı Ed Graper'in başarısı Yıldırım'ın kararında etkili oldu. Graper bir dönem Ajax'ın alt yapısında da görev almış ve başarılı işlere imza atmıştı.
LENSEN DENEMESİ BAŞARISIZ OLDU
F.Bahçe'de Futbol Altyapı Koordinatörü olarak Müjdat Yetkiner görev yapıyor. Yetkiner aynı zamanda scout direktörü olarak da kulübe katkı sağlıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2005 yılında alt yapı da Hollandalı bir teknik adamla çalışmıştı. Büyük bir umutla gelen Joop Lensen, Kanarya da başarılı bir görev süreci yaşayamamıştı. Başkan Yıldırım, bir süre sonra Lensen ile yolları ayırıp altyapıyı Şenol Çorlu'ya emanet etmişti.
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Alt yapı yı Yurtdışın da açın bence yada yurt dışın da takım satın alın gurbetçi çocukları yakın takip edersiniz..burada boşa yatırım bence.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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altyapı da yetiştir ver aykut''a bitirsin yetenekleri. . . salih''i yedi, eljif sırada. . . bu aykut futbol harici her şeyde takdir edilecek bir insandır. . . aykut ne olur git yaaa. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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fenerliler menfaat icin rockefelleri bile baskan yaparlar. türkiyenin rockefeller ailesi kan emicisi koclara baskanlik vermek istedikleri gibi! uyuyun biraz daha uyuyun. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aziz yıldırım aykutu getirerek Fenerbahçeye en büyük kötülüğü yapmıştır. Aykut asla fenerin antrenörü olamaz konya benzeri takımların antrenörüdür. Öne geçer geçmez geri çekilen daha 9. dakikada zamana oynayan bir anlayış nerde olur. Kaldı ki aykut asla yıldız futbolcu kullanabilecek potonsiyele sahip değildir. Fenrede yıldız futbolcu olmadan şampiyon olamayacağına göre bir an evvel aykut gitmelidir. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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allah seni ne yapsın aziz yıldırım.hala koltuk sevdasındasın artık senden fb nefret ediyor annamadınmı.yapacağın tek hamle ali koç benimde başkan adayımdır.her zaman yanındayım deyip manevi başkanlığı alman.yoksa itibarın zaten yok az olanda gidecek....Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır