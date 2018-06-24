Fenerbahçe Seçimini Kaybeden Aziz Yıldırım, Sudan'a Gidiyor

Fenerbahçe seçimlerini kaybeden Aziz Yıldırım, bugün oy kullandıktan sonra Afrika ülkesi Sudan'a giderek tersane kuracak, bir süre orada kalacak.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, işlerine odaklandı. Ali Koç'la girdiği seçim yarışmasında, "Ben kaybedersem F.Bahçe kaybeder ama ben kazanırım. İşlerimi ihmal ettim. Hızlı bir şekilde işlerime dönerim" açıklaması yapmıştı. Yıldırım seçimi kaybettikten sonra gerçekten işlerine ağırlık vermeye başladı. Önce ailesine zaman ayıran ve kızı Yaz'la bir görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Yıldırım'ın neler yaptığı merak konusuydu. Yıldırım'ın, dev bir yatırım için bugün düğmeye basacağı ve hücum botu üretimi işine gireceği öğrenildi.

F.BAHÇE'Yİ DE TAKİP EDİYOR

Yıldırım, ülkemiz adına hücum botu üretecek. Bugün yapılacak seçimlerde oyunu kullanacak Aziz Yıldırım, zaman kaybetmeden Sudan'ın yolunu tutacak. Hücum botu üretimi için tersane kuracak olan Yıldırım, Sudan'da bazı önemli anlaşmalar yapacak. Yıldırım, böylece dev projesinin ilk startını resmen vermiş olacak.

Aziz Yıldırım, iş hayatında yaptığı üretimlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli hizmetlerde bulunmuştu. Yıldırım'ın F.Bahçe'de yaşanan gelişmeleri de yakından takip ettiği ve camianın önde gelen isimleriyle fikir alışverişi yaptığı da öğrenildi.

Kaynak: Skorer

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