Aziz Yıldırım'dan Kocaelispor'a büyük jest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aziz Yıldırım'dan Kocaelispor'a büyük jest

Aziz Yıldırım'dan Kocaelispor'a büyük jest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan 1.5 milyon Dolar borcun, 1 milyon Dolar olarak faizsiz ve 1 yıl ertelemeli ödeneceğini duyurdu.

Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan 1.5 milyon Dolar borcun, 1 milyon Dolar olarak faizsiz ve 1 yıl ertelemeli ödeneceğini duyurdu.

Kocaelispor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'a olan borcun faizsiz ve bir yıl ertelemeli olarak ödeneceği ifade edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım Kocaelispor'un ekonomik sıkıntıları olduğu dönemde kulübe yaklaşık 1.5 milyon Dolar borç verdi. Ancak söz konusu borç uzun süre ödenemeyince yasal faiz ve icra masrafları ile güncel borç tutarı 26 milyon TL'ye yükseldi. Aziz Yıldırım ve Kocaelispor tarafları yaptıkları görüşmelerde söz konusu borç 1 milyon dolara indirildi. Ayrıca söz konusu borcun 1 yıl ertelemeli ve faizsiz olarak Aziz Yıldırım'a ödeneceği öğrenildi.

Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2002 yılından bugüne kadar süregelen ve camiamızın yakinen bildiği Aziz Yıldırım'a kulübümüzün 1.5 milyon Dolar borcu bulunmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada yasal faiz ve icra masrafları ile birlikte güncel borç tutarı 26 milyon TL civarındadır. Aziz Yıldırım ile bir üredir yaptığımız görüşmeler neticesinde, bugün ilgili rakam 1 Milyon Dolar olarak belirlenmiş olup bu tutar 1 yıl ertelemeli olarak faizsiz bir şekilde Sayın Aziz Yıldırıma ödenecektir. Bu süreçte anlaşma kolaylığı sağlayan Aziz Yıldırım'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Kocaeli Milletvekilimiz Saffet Sancaklı'ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan borcunu 1 yıl ertelemeli ödeyecek
Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan borcunu 1 yıl ertelemeli ödeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Emine Erdoğan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Derya Şensoy Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Diego Muslera Şenol Güneş Samet Aybaba Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aziz Yıldırım'dan Kocaelispor'a büyük jest - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 23:28:49. #1.14#

title