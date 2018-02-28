Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'a: Bu Ne Hoca!
Sezon başından bu yana Aykut Kocaman'ın yanında dimdik duran, Osmanlıspor maçı sonrası görevi bırakma kararı alan hocaya sahip çıkan Aziz Yıldırım, derbi mağlubiyeti sonrası patladı.
Beşiktaş karşısında sergilenen futbola isyan eden Yıldırım "Yenilgiyi anlarım ama bu kadar aciz kalmanın açıklaması olamaz" çıkışında bulundu.
Kocaman'la konuşan Aziz Yıldırım "Biz sana ve bu takıma güvendik. Şampiyonluk inancımızı da koruyoruz. Ama bu futbol Fenerbahçe'ye yakışmıyor" dedi. Derbilerde mağlubiyetin olabileceğini belirten Yıldırım "Mücadele edersin, savaşırsın, şans rakipten yanadır, kaybedersin, bu olabilir. Ama böyle varlık göstermeden, mahkûm oynayarak kaybetmek Fenerbahçe'nin kabul edebileceği bir durum değil" sözleriyle tepki koydu.
ŞAMPİYONLUK BORÇLUYUZ
Şartlar ne olursa olsun, sahaya çıkan oyuncuların savaşmak zorunda olduğunu vurgulayan Başkan Aziz Yıldırım "Bu şekilde kaybetmeyi camiaya açıklayamayız" diyerek Aykut Kocaman'dan bir an önce takımı toparlamasını istedi. Yıldırım'ın sert ikazından sonra oyuncularıyla bir toplantı yapan Aykut Hoca "Herkes kendine çekidüzen versin" uyarısı yaptı. Mağlubiyet sebebiyle ağızlarını bıçak açmayan futbolcularıyla birebir görüşmeler gerçekleştiren Kocaman "Sadece bir maç kaybettik. Hedeflerimizden sapmış değiliz. Kupadaki önceliğimiz ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek. Ligde ise 3 maçlık seride 9 puan almak. Bunun için de savaşmak zorundayız. Başınızı kaldırın ve işiniz motive olun. Bu camiaya şampiyonluk borçluyuz" diyerek hedef gösterdi.
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aykut bu kadar anca konuşur futbol 0Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aziz Yıldırım hem suçlu hem güçlü . Sahadaki takım onun eseri. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ya ben gs yorumlarını anlarımda bu beştaş at kulubünün taraftarının yorumlarını hiç anlamıyorum düne kadar zurnanın son deligiydi şimdi ilk deligiyim diyorlar bunu unutmayın at kulubü siz fotbol külübü olmasınız bunlar szin iyi günleriniz kıymetini bilinCevap Yaz 1 2 Yayından KaldırFENERBAHÇE: at sahibine göre kişnermiş. ilk önce fiko erdoğana sonra menfaatçi çarşı fikoya ve şen olaaaa. sonra cem yılmazın dediği gibi hep birlikte uşağa. yani suçlu uşak olacakYayından KaldırAT BABANDIR: kardes BJK= Beşiktaş Jimnastik Kulübü jokey kulübü değil. Burada yorum yazacağına bilip bilmeden ganyan bayiine geri dön de 4. ayağı kaçırma bari.1 Yayından Kaldır