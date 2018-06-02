Aziz Yıldırım'dan Ali Şen'e Sürpriz Yanıt: Bir Yere Gitmiyorum

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısında, Ali Şen'in söz almasının ardından kısa bir açıklama yaptı.

Ali Şen'in, Aziz Yıldırım'a yaptığı konuşmanın sonunda teşekkür etmesinin ardından, Yıldırım kısa bir yanıt verdi.

"DEĞERLİ BAŞKAN ALİ ŞEN BENİ ÖPÜYOR"

Ali Şen'in 'Aziz Yıldırım'ın gönlünde bile Ali Koç adaylığını biliyorum' sözlerinin ardından Aziz Yıldırım kürsüye geldi ve "Değerli Fenerbahçeliler. Sayın Başkan (Ali Şen) beni öpüyor. Ben buradayım. Bir yere gitmiyorum. Rahat olsun" dedi.

Aziz Yıldırım'ın bu sözleri üyelerden büyük bir alkış aldı.