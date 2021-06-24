Aziz Yıldırım: "Bir daha başkan olmayacağım ve düşünmüyorum ama arkadaşlarımdan birisi düşünürse, onları destekleyeceğim. Bundan sonra Fenerbahçe ile...
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Aziz Yıldırım: "Bir daha başkan olmayacağım ve düşünmüyorum ama arkadaşlarımdan birisi düşünürse, onları destekleyeceğim. Bundan sonra Fenerbahçe ile...

Aziz Yıldırım: 'Bir daha başkan olmayacağım ve düşünmüyorum ama arkadaşlarımdan birisi düşünürse, onları destekleyeceğim. Bundan sonra Fenerbahçe ile...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aziz Yıldırım: "Bir daha başkan olmayacağım ve düşünmüyorum ama arkadaşlarımdan birisi düşünürse, onları destekleyeceğim. Bundan sonra Fenerbahçe ile ilgili her noktada olacağım. Loca almayacağım, protokol tribününde oturacağım, göstereceğim kendimi."

Aziz Yıldırım: "Bir daha başkan olmayacağım ve düşünmüyorum ama arkadaşlarımdan birisi düşünürse, onları destekleyeceğim. Bundan sonra Fenerbahçe ile ilgili her noktada olacağım. Loca almayacağım, protokol tribününde oturacağım, göstereceğim kendimi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aziz Yıldırım: "Bir daha başkan olmayacağım ve düşünmüyorum ama arkadaşlarımdan birisi düşünürse, onları destekleyeceğim. Bundan sonra Fenerbahçe ile... - Haberler Spor
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