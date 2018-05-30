Aziz Yıldırım: Bir Daha Adaylık İçin Fenerbahçe'nin Kapısından Geçmem

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, CNN Türk'te katıldığı bir programda açıklamalar yaptı.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"Fenerbahçe'nin hakkını gasp edenlerle hesaplaşılması lazım. Alacaklarımızı tahsil etmezsek, bu olaylar tekrar gündeme gelecektir. Haklarımızı geri aldıktan sonra bu davadan haklı şekilde, Fenerbahçe'nin temiz olduğunu tarihimiz boyunca söyleyeceğiz. Ben bunları yapmak için yeniden aday oluyorum. Yargıtay kararı çıkınca biz bütün mahkemeleri açarız, ve bizim Fenerbahçe hayatımız biter. Bir daha da adaylık için Fenerbahçe'nin kapısından geçmem.

"BE BU DAVANIN EN BÜYÜK AKTÖRÜYÜM"

20 yıllık başkanlık benim için onur, mirastır. Kongre üyelerinden tek bir isteğim, bize bir defa daha şans verin. Ben bu davanın en büyük aktörüyüm.

Davayı ürkmeden, korkmadan sonuna kadar takip etmek lazım. Hem hesap soracağız, hem de içeride ve dışarıda sportif başarıyı elde etmek için her şeyi yapacağız. Taraftarlarımızı heyecanlandırmak için ne gerekirse, transfer de dahil, onu da yapacağız.

Kumpas davasında biz yalnız kaldık. Silivri'ye sadece bizler gidip geliyoruz. Bu davayı ürkmeden, korkmadan sonuna kadar takip etmek gerekiyor. Hem hesap soracağız hem de içeride dışarıda sportif başarı için her türlü şeyi yapacağız. Taraftarı heyecanlandıracak futbol için tüm transferleri yapacağız.

"HESAP SORMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Yargıtay kararı çıkacaktır, çıkmazsa arkadaşlara bırakır giderim. Ama 3 yılı tamamlayacağım, hesap sormak için her şeyi yapacağım.

Bu benim son kongrem, bir daha aday olmayacağım. Bu dönemden sonra Yargıtay'dan istediğimizi alamazsak da aday olmayacağım.

Türk futbolunu yeniden organize etmezsek, bizim için her şey tesadüf. 2000 yılında söylediğim söz geçerli olacaktır. Bütçeyi 200-250 milyonlara çıkarırsak, Avrupa'da başarılı olabilecek seviyeye geliriz. 2011'de gelmiştik ama 3 Temmuz'u yaptılar.

Galatasaray maçında hakem hatası olmasaydı, bugün şampiyon bir takımın başkanı olarak sizinle konuşacaktım ama müsaade etmediler, engellediler.

Altyapının başına, Dünya Kupası bittikten sonra gelecek kişi sistemi çalıştıracak.

"FENERBAHÇE'NİN 400 MİLYON EURO BORCU VAR"

Basketbolun bütçesi 30 milyon Euro. Artı vergi, artı şampiyon olursa ödediğimiz bedeller var. CSKA'nın bedeli 45 milyon Euro. Real Madrid 40-45 milyon Euro. Yunan takımları bizden daha düşük. Geri kalan takımların bütçeleri bizden aşağıda. Bütçenin yüksek olması demek, iyi sporcularla güçlü kadro oluşturmak demektir. 4 sene bütçemizi 25'ten 30'lara çıkardık. Diğer bütün takımların bütçeleri bizden aşağıda. Antenörünüz Fenerbahçe'ye gelmeden Avrupa'da 8 kere şampiyon olmuş. Futbolda böyle bir adam var mı? Avrupa'da 8 kez şampiyon olan?

Zidane'ı bugün getirmeye kalksanız 15 milyon Euro. Onun yöneteceği takımdaki oyuncuların değeri en az onun kadar olacaktır. Ona da bütçe yetmez. Fenerbahçe'nin 400 milyon Euro borcu var. Benim almış olduğum, Fenerbahçe'ye kazandırdığımız gayrımenkuller var. Geldiğimizde Fenerbahçe'nin 1 metrekare tapusu yoktu. Bunların değeri 300 milyon Euro. Malını satarsanız, 100 milyon Euro borcunuz kalır. 100 milyon Euro'yu Fenerabahçe her zaman öder. 2 kez UEFA'ya gidemedik. 2 milyon Euro bize olan vereceklerini ödemediler. Bunları tahsil edeceğiz. Bunları aldığınız vakit borç sıfırlarnız. Hisse senetlerinden kayıplarımız için devlet ile uzlaşmaya çalışacağız. Uzlaşmazsak dava açacağız ve hak ettiğimizi alacağız."