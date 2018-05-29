Aziz Yıldırım: Başkan Seçilirsem 4-5 Transfer Yapacağız
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım seçimi kazanmaları durumunda 4-5 transfer yapacaklarını belirtti.
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu ve seçilmesi halinde yapılacak transfer sayısını verdi.
"4-5 OYUNCU TAKVİYESİ YAPACAĞIZ"
Aziz Yıldırım görevde kalmaları durumunda transfer müjdesini verirken, "4-5 oyuncu transfer takviyesi yapacağız. Hazırlıkları yapıyoruz ama detayları veremem tabii" dedi.
Taraftarı stada çekmenin yollarından birinin transfer olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Takıma daha fazla takviye yapıp, güçlendirmek gerekiyor. İç sahada da kazanmaya başlarsak taraftarların takımlarına sahip çıkacağını düşünüyorum. Takviye yapmamız lazım. 3 Haziran'ı geçeceğiz önce" sözlerini kullandı.
YORUMLAR (10)
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Ali Koc diyorum sadece!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aman aman ne transfer yap ne başkan olCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Haber degeri olmayan bir soylem. Taraftarlari enayi yerine koymanin bir baska yolu. Bu taraftar toplulugunda hic mi akilli yok?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İspanya gol kralı ile yaşlı kurt teknik direktör, isimlerini hatırlayamadım. Onlara verilen paralar ile neler yapılırdı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İspanya gol kralı ile yaşlı kurt teknik direktör, isimlerini hatırlayamadım. Onlara verilen paralar ile neler yapılırdı.Cevap Yaz Yayından Kaldır