Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek
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Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım, basın toplantısı yapma kararı aldı. Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine açıklamalarda bulunacağını açıklayan Aziz Yıldırım, perşembe günü saat 11: 30'da Çırağan Sarayı'nda medya mensupları ile bir araya gelecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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