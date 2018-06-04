Aziz Yıldırım, Ali Koç'un "Veda Konuşması Yap" Teklifini Reddetti
Dün gerçekleşen kongrede ilk sandık sonuçlarının ardından stadı terk eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'un "Veda konuşması yapmadan gitme." teklifine "Gerek yok, zaten beni de istemiyorlar." yanıtını verdi.
Dün gerçekleşen Fenerbahçe kongresi Ali Koç'un zaferiyle sonuçlanırken, ilk sandık sonuçlarını gören Aziz Yıldırım stadı terk etti. Koç, Aziz Yıldırım'ın stattan ayrılmaya hazırlandığını görünce yanına giderek moralini düzeltmeye çalıştı.
"VEDA KONUŞMASI YAPMADAN GİTME"
Koç, Yıldırım'a "Başkan veda konuşması yapmadan gitme. Sen bu kulübün efsanesisin. Sen olmasan ben olmazdım. Bu stat olmazdım. Kırgınlık, kızgınlık yok" sözlerini kullandı.
"NİYE KONUŞMA YAPAYIM, BENİ İSTEMİYORLAR"
Yıldırım ise "Gerek yok. Zaten beni de istemiyorlar. Ne için konuşma yapayım" diyerek stadı terk etti. Koç burada, "Bir hakkım varsa helal olsun" dedi. Yıldırım "Benim de helal olsun" derken iki tarafta biten seçim hakkında birbirleri aleyhine konuşmama konusunda da mutabık kaldı.
Bu arada Aziz Yıldırım cephesinden seçime herhangi bir itiraz yapılmayacak.
(Foto Spor)
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yeter aziz yeter 20 yıl olduCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gidende gelende başkanınızdır gidende şampiyonluk getirmiştir umarım gelende getirir belki koltugunu çok sevmiştir giden gelende sevecektir herhalde her başkan koltugunu sever ama giderken konuşmadan gitmek kalbi kırık bir başkan gidişidir bence bir beşiktaşli olarak gördügüm bu. Aziz başkan elinden geleni yaptı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Darısı doları beş lira yapanların başına inşallahCevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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Bizdeki bu koltuk sevdasi oldukca sonu hep rezil bitecekCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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devran dönüyor hayat devam ediyor.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır