Aziz Yıldırım Ali koç hakkında ne söyledi? Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamaları!

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki seçim öncesi basın toplantısı yaptı. Fenerbahçe'nin eski başkanı, Fenerbahçe gündemine dair ve Ali Koç hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Peki, Aziz Yıldırım Ali koç hakkında ne söyledi? İşte, Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamaları ve detaylar…

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım toplantı başlamadan bombaladı. Fenerbahçe'nin eski başkanı, basın mensuplarına toplantı öncesinde aday olmayacağını açıklayıp Koç ve yönetimini eleştiriler yaptı.

AZİZ YILDIRIM, ADAY OLACAK MI?

"Başkan adaylığımı açıklamaya gelmedim. Mevcut yönetim ve Fenerbahçe'nin gidişatı hakkında konuşacağım.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMALARINDAN SATI BAŞLARI

Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum."

"STAT YAPTIK"

Stadı yaptık, borç alarak yaptık. 100 milyon dolar'a yakın maliyeti oldu. Ülker Arena... Bugünkü maliyeti 130 milyon dolar. Samandıra, Dereağzı tesisleri, Fenerbahçe Koleji arazisi, Fenerbahçe TV ve yayın grubu, Fenerium, Faruk Ilgaz Tesisleri, Topuk Yaylası.

"HAPİS Mİ YATTIN, PANDEMİDE BİR HAFTA EVDE KALDIN"

Çok sıkıntı çektim diyorsun, hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın galiba.

"1 TANE AĞAÇ DİKTİLER Mİ?"

Geldiklerinden beri 1 tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bekçi kulübesi diktiler. Ali Koç bu kulübe niye geldiğinin farkında değil.

"FENERBAHÇE'Yİ KÜME DÜŞÜRÜYORDUN"

Fenerbahçe tarihinde 2 kez küme düşüyordu. Bir kez Ali Şen döneminde, bir kez de Ali Koç döneminde. 'Ben şampiyonluk sözü vermedim' dedi. Fenerbahçe'ye başkan olan herkes şampiyonluk sözü vermek zorundadır. Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi. Pamuk Prenses'i alacak, uçuracak... Beyaz atlı prens küme düşürüyordu bizi.

"EZELİ RAKİPLERİN MALI BİZDEN FAZLAYMIŞ"

Ali Koç, Beşiktaş ve Galatasaray'ın malı bizden fazla diyor. Beşiktaş'ın bir stadı var, bir de karşıda kamp tesisleri, Beşiktaş'ta bir apartman var. Galatasaray'ın yarısı Florya'da ait olan bir arsa, devletin yaptığı bir stat var.

"PARA YOK, 52 TANE FUTBOLCU ALMIŞSIN"

52 tane futbolcu aldın. Para yok bu kulüpte, batmış bu kulüp. 52 tane futbolcuyu nasıl aldın? 6 tane antrenör getirdin. Biz bir oyuncu alıyorduk, hemen bildiriyorduk SPK'ya. Hani SPK nerede? Onlar da yok ortada. Fenerbahçe'nin nereye gittiğini kimse bilmiyor. Şeffafsınız ya, hadi açıklasanıza her şeyi.

"BU KULÜBE 500 MİLYON DOLAR GİRDİ"

İki yılda bu kulübe 500 milyon Dolar girdi. Bu para ne oldu? 50 milyon Euro, bizim çalışmalarımız sonucunda alınan oyuncuların satışlarından gelen bonservis parası.

"SENİ BU SEYİRCİYLE GÖNDERECEĞİM"

Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil. Bu yönetim Koç'a yakışmıyor. Benim yönetimimden bir Fenerbahçe başkanı, bir de TFF Başkanı çıktı.