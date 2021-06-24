Aziz Yıldırım: "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte...

Aziz Yıldırım: "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte işi yok."