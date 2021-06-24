Aziz Yıldırım: "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte...
Aziz Yıldırım: "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte işi yok."
Aziz Yıldırım: "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte işi yok." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı