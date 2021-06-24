Aziz Yıldırım: "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte...
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Aziz Yıldırım: "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte...

Aziz Yıldırım: 'Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aziz Yıldırım: "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte işi yok."

Aziz Yıldırım: "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte işi yok." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
Aziz Yıldırım: 'Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç sen Koç'luğunu bil. Bundan sonra sahnedeyim haberin olsun.'
Aziz Yıldırım: "Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç sen Koç'luğunu bil. Bundan sonra sahnedeyim haberin olsun."
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Aziz Yıldırım: "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte... - Haberler Spor
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