AZİZ YILDIRIM ADLİYEDE (1)
Yargıtay'ın "Futbolda şike" davasını usulden bozmasının ardından bugün yerel mahkemede görülecek ilk duruşmaya Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım da geldi.
16.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:31
Yargıtay'ın "Futbolda şike" davasını usulden bozmasının ardından bugün yerel mahkemede görülecek ilk duruşmaya Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım da geldi. Yıldırım İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşma salonu önünde duruşmanın başlamasını bekliyor.
Görüntü dökümü:--------------
-Aziz Yıldırım'ın görüntüsü
- İtanbul
Kaynak: DHA