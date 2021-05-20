Aziz Yıldırım aday olacak mı 2021? Fenerbahçe başkanlığında Aziz Yıldırım, Ali Koç'a rakip olacak mı?

Fenerbahçe'de daha önce 20 yıl Fenerbahçe başkanlığı yapan ve 2018'de başkanlık seçiminde Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olup, olmayacağı merak konusu oldu. Peki Aziz Yıldırım yeniden başkan adayı olacak mı? Fenerbahçe'de 2021 yılında yapılacak olan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Fenerbahçe'de Ali Koç'un 3 yıllık görev süresini doldurmasının ardından başkan adayı olacağını açıkladı. Ali Koç'un adaylığını açıklamasının ardından merak edilen konulardan bir diğeri ise diğer adayların kimler olacağı ve Aziz Yıldırım'ın tekrar aday olup, olmayacağı oldu.

ALİ KOÇ ADAYLIĞINI BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLADI!

Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulun üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

2018'de ilk kez başkanlığa seçildiğini ve 3 senenin çabuk geçtiğini belirten başkan Koç, "12-13 Haziran'da inşallah olağan genel kurulu yapacağız. Yapmak istediklerimizi başarabilmek için '2 dönem lazım' demiştik. İlk dönemi iyi kullandığımızı söyleyemem. Bu camianın büyük başarılarla buluşması adına kendimi sorumlu hissettiğim için ikinci kez aday olmaya karar verdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Bu yıl yaptığı transferlere rağmen ligi üçüncü sırada tamamlayan ve hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu ise yaklaşan başkanlık seçimi öncesi 20 yıl başkanlık yapan ve daha "Bir daha görev almam, bu defter kapandı" açıklamasında bulunan Aziz Yıldırım'ın tekrar aday olup olmayacağı. Yıldırım'ın tekrar seçime girme ihtimali çok düşük. Ancak eski yönetiminden İlhan Ekşioğlu'nun adaylık için adı geçiyor. Yıldırım, eski yöneticisi seçime girerse onu destekleyecek.

AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

Aziz Yıldırım (2 Kasım 1952, Ergani) Türk iş adamı ve inşaat mühendisi. 36. Fenerbahçe Başkanı.

ilkokul ve lise eğitimini Düzce'de yapmıştır. Düzce'de Hamidiyespor Kulübü'nde amatör futbol oynamıştır. Daha sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. NATO Altyapı ihalelerine de katılan Maktaş Mühendislik firmasının sahibidir. Düzcespor Kulübünde fahri başkanlık yapmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticiliği

1990-1992 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetimde görev aldı. 1991-1992 sezonunda futbol şube sorumlusu oldu. 15 Şubat 1998'de yapılan kongrede rakibi Vefa Küçük'ten bir oy fazla alarak başkan seçildi. 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapmış, 3 Haziran 2018 günü yapılan seçimli olağan genel kurulda rakibi Ali Koç'a karşı başkanlığı kaybetmiştir.

Başkanlığı döneminde futbol takımı ile 6 lig şampiyonluğu 8 lig ikinciliği yaşamıştır. Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ve UEFA Avrupa Ligi yarı finaline Aziz Yıldırım başkanlığında ulaşmıştır. Başkanlığında Fenerbahçe Spor Kulübü, aynı sezonda futbol, kadınlar ve erkekler basketbol, kadınlar ve erkekler voleybol branşlarında lig şampiyonu olmuş, 5'te 5 şampiyonluk yaşamıştır. (2010-11 sezonu)

Başkanlığı döneminde kulüp yatırımlarına büyük önem vermiş, Şükrü Saraçoğlu Stadını parça parça yıkarak yeniden yaptırmış, basketbol takımına yepyeni bir salon yaptırmıştır: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Düzce Topuk Yaylasında kamp tesisleri yapılmış, Faruk Ilgaz tesisleri yenilenmiş, Ankara'da konaklama tesisi yapılmıştır.

Başkanlığı döneminde Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğünü değiştirmeyi genel kurula sunmuş ve tüzüğün değişmesinde önemli katkısı olmuştur. Yenilenen tüzükle birlikte "Hedef 1 Milyon Üye" projesini başlatmıştır. Bu projeyle birlikte başkanlığı döneminde Fenerbahçe Spor Kulübü, üye sayısını arttırmıştır.

Üç çocuk babası olan Yıldırım, 7 Nisan 2010 tarihinde ilk iki çocuğunun annesi olan 30 yıllık ilk eşi Yıldız Algün'den boşanmıştır.12 Mayıs 2011'de Gonca Çelikkıran ile evlenmiştir. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olmuştur. İkinci evliliğinden olan kız çocuğunun adı Yaz'dır.

Yaptırdığı Topuk Yaylası Tesisleri ile Düzce'ye önemli katkı yapan Aziz Yıldırım'ın adı Şıralık Mahallesi'ndeki 5615. Cadde'ye verildi.