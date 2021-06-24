Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olup olmayacağını açıkladı. Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Fenerbahçe'nin eski başkanı, basın mensuplarına toplantı öncesinde adaylık durumunu açıklayıp, Koç ve yönetimini eleştirdi. Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı?

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısından önce kullandığı ifadelerle yayının ne kadar sert geçeceğinin sinyalini verdi. Yıldırım, "Aday olmayacağım. Mevcut yönetimin kötü gidişatı üzerine konuşacağım. Mahalleden yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum" dedi.