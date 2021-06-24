Aziz Yıldırım aday olacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Aziz Yıldırım aday olacak mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olup olmayacağını açıkladı. Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Fenerbahçe'nin eski başkanı, basın mensuplarına toplantı öncesinde adaylık durumunu açıklayıp, Koç ve yönetimini eleştirdi. Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı?

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısından önce kullandığı ifadelerle yayının ne kadar sert geçeceğinin sinyalini verdi. Yıldırım, "Aday olmayacağım. Mevcut yönetimin kötü gidişatı üzerine konuşacağım. Mahalleden yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Boris Johnson Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Brad Pitt Tolga Yüce Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aziz Yıldırım aday olacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 11:55:28. #1.15#

title