Aziz Yıldırım'a Kalp Operasyonu Yapılacağı İddia Edildi

TRT Spor'da yorumculuk yapan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Aziz Yıldırım'ın 4 damarının tıkalı olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Niğdelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Eski başkan Aziz Yıldırım'a yapılan tetkikler sonrası 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilmiş. Anjio ve stent ile sonuç elde edilemez ise açık kalp ameliyatı olacakmış. Allah Şafi ismiyle şifa versin. Bir an önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah'tan diliyorum."