Aziz Yıldırım'a Kalp Operasyonu Yapılacağı İddia Edildi
Yorumcu Ferudun Nigdelioğlu, Aziz Yıldırım'ın 4 damarının tıkalı olduğunu, stent ile sonuç alınamazsa açık kalp ameliyatı olacağını belirtti.
TRT Spor'da yorumculuk yapan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Aziz Yıldırım'ın 4 damarının tıkalı olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Niğdelioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe Eski başkan Aziz Yıldırım'a yapılan tetkikler sonrası 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilmiş. Anjio ve stent ile sonuç elde edilemez ise açık kalp ameliyatı olacakmış. Allah Şafi ismiyle şifa versin. Bir an önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah'tan diliyorum."
YORUMLAR (14)
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Rizeli seni seviyor gedekar başkan.adamsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sayin baskan fenerbahceliler yinede senin yerini ariyor Allahtan sifa diliyorum sayin BaskanCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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yahudi ali adami kanser ettiCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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Efsane başkan Allah hayırlı şifalar versinCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Allah şifa versin inşallah düzelirCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır