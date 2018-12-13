Aziz Yıldırım'a Kalp Operasyonu Yapılacağı İddia Edildi

Yorumcu Ferudun Nigdelioğlu, Aziz Yıldırım'ın 4 damarının tıkalı olduğunu, stent ile sonuç alınamazsa açık kalp ameliyatı olacağını belirtti.

TRT Spor'da yorumculuk yapan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Aziz Yıldırım'ın 4 damarının tıkalı olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Niğdelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Eski başkan Aziz Yıldırım'a yapılan tetkikler sonrası 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilmiş. Anjio ve stent ile sonuç elde edilemez ise açık kalp ameliyatı olacakmış. Allah Şafi ismiyle şifa versin. Bir an önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah'tan diliyorum."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (14)

Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.