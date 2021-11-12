Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz bugün var mı? Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Aziz, bu akşam 2. bölümüyle ekranlarda olacak. Aziz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz bölüm bugün mü? Aziz yeni bölümde neler olacak? şeklinde aratıyor.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz 1. Bölümünde; Antakya'nın en büyük halı üreticisi Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz'in refah ve ışıltı dolu hayatı bir Fransız Teğmeni öldürmesiyle altüst olur. Şehri terk etmek zorunda kalan Aziz, geride ailesini ve büyük aşkı Dilruba'yı bırakır. Öldü sanılan Aziz'in iki yıl sonra şehre dönmesi ise hem Payidar ailesinin hem de şehrin kaderini değiştirecektir. Her şeye sıfır noktasından başlamak zorunda olan Aziz enkaza dönmüş hayatını toplamayı mı yoksa her şeyden uzak bir hayat kurmayı mı seçecektir?

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 2. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Dilruba ile Efnan'ın karşı karşıya geldiği anların merak uyandırdığı tanıtımda Dilruba, Adem ile nişanlanıyor. Nişan törenine giden Aziz, "Bundan sonra toprağımda, işimdeyim.

AZİZ DİZİSİ KONUSU ne?

Aziz dizisinde, Antakya'da zengin bir ailenin oğlu olan Aziz'in hikayesi ekrana gelecek. 1930'lu yıllara izleyicileri götürecek olan dizi Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi anlatacak. Hatay'ın ana vatana katılımının heyecanının da yansıtılacağı Aziz dizisi, yeni sezonun en etkili hikayelerinden birisi olacak. Yıldırım, Aziz Payidar adlı bir karaktere hayat verecek. Dizide bir Fransız Teğmenin ölümüne neden olan Aziz, büyük aşkı Dilruba'yı da arkasında bırakıp baba ocağını terk edecek. Olayın unutulmasının ardından doğduğu kente geri dönecek olan Aziz için yepyeni bir hayat başlayacak..

Antakya'nın en buüyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır. Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya paylaşıyor. Ayrıca kadrosunda; Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

AZİZ DİZİSİ HANGİ YILI ANLATIYOR?

Show TV'nin yeni dizisi Aziz 5 Kasım'da izleyici ile buluştu. İlk bölümü yayınlanan dizinin detayları merak ediliyor. Dizinin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas gibi güçlü oyuncular dikkat çekiyor. Aziz'in yönetmen koltuğunda Recai Karagöz otururken senaryosunu da Eda Tezcan kaleme alıyor. Dizide 1934'lü yıllarda varlıklı bir ailenin yaşadıkları anlatılıyor.

AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Antakya'da ve Sakarya'da geçen Aziz dizisinin çekimlerinin ilerleyen süreçte İstanbul'da kurulan özel bir platoda gerçekleştirileceği de ortaya çıktı.

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