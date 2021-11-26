Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz bugün var mı? Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Aziz, bu akşam 4. bölümüyle ekranlarda olacak. Azizdizisi izlemek isteyen izleyiciler, Azizyeni bölüm ne zaman? Azizbölüm bugün mü? Azizyeni bölümde neler olacak? şeklinde aratıyor.

AZİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Diziseverlerin merakla beklediği Aziz , bu akşam saat 20:00'de 4. bölümüyle Show TV ekranlarında olacak.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 3. Bölümünde; Aziz'in adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmaya karar vermesi, şehirde büyük yankı uyandırır. Hatta şehrin de ötesinde, başkentte… Fransızların atölyeyi açmak için Aziz'den istedikleri para ise beklenmedik bir yaraya çare olmak zorunda kalır. Aziz atölyesini açamamakla karşı karşıyadır. Peki, Aziz yüklü miktardaki parayı bulabilecek mi? Tüm engellere rağmen Aziz, ona inananlarla yürüyebilecek midir? Dilruba ve Aziz arasındaki yaşananları gören Maksude Payidarların evinde büyük bir krize neden olur. Sıtkı tarafından kaçırılan Efnan ise zorla evlendirilmek üzeredir. Aziz'in Efnan'ı kurtarmak için göze aldığı ödemeyi göze aldığı bedel ise bu sefer ağır olacaktır.

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Fransızların atölyesini açmak için 50 altın istediği Aziz'e tüm Antakya halkı destek oluyor. "Aziz, istenilen bedeli bulup atölyesini açabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla beklenirken Adem'in bulduğu mektup ise dikkat çekiyor.

AZİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Aziz Payidar (Murat Yıldırım)

Dilruba (Damla Sönmez)

Efnan (Simay Barlas)

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan)

Monsieur Pierre (Fırat Tanış)

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar)

Handan (Ayten Soykök)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Nigar Hala (Füsun Demirel)

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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