Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 9. bölüm bugün var mı? Aziz 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Aziz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aziz dizisi izlemek isteyen izleyiciler Aziz yeni bölüm ne zaman, Aziz 9. bölüm bugün var mı, Aziz son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Aziz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aziz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aziz yeni bölüm ne zaman, Aziz bölüm bugün mü, Aziz yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz 10. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Aziz'in Efnan ile evleneceğini Dilruba'ya söylediği tanıtımda Aziz ile Efnan'ın romantik anları izleyicileri duygulandırıyor. Dilruba'nın söyledikleri karşısında şoke olan Aziz'in ne duyduğu merak konusu olurken kime silah doğrulttuğu akıllarda soru işareti oluşturuyor. Efnan'ın babasının Aziz'in evine gelmesi ise dikkat çekiyor.

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz'in 9. Bölümünde; Tüm gerçekleri öğrenen Aziz, Galip'in karşısına geçip hesap sorar. Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına, karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır. Aziz'in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? İmkansızlıklar imkan yaratırken, aşk da sessiz kalmayacak, aşk ve değerler baş kaldıracak.

Osman Demir Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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