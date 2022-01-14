Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 9. bölüm bugün var mı? Aziz 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 9. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında! Aziz ile Efnan'ın Antakya sokaklarına Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerini astığı sahnede Efnan'ın "Hürüz biz" sözleri ve ikilinin mutluluğu heyecan yaratıyor. Aziz ve Efnan'ın

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 8. Bölümünde; Aziz'in hür yaşamak için başlattığı cesur mücadele, şehirde büyük bir uyanışa vesile olur. Efnan'ı o evden alıp götürmek isteyen Aziz, Pierre'in kapısına dayanmıştır. Bu hamle Pierre ile aralarındaki gerilimi amansız bir çıkmaza soktu. Dilruba öğrendiği sırrın yükünü taşımakta zorlanırken Adem, vicdanı ve aşkı arasında bir çıkmazın içine girdi. Galip, Mustafa'yı Maksude'den uzak tutmak için onu evlatlarıyla sınadı. Ancak bu sınav sadece bu aşkın değil, Aziz ve Adem arasındaki kardeşlik bağının da sınanmasına neden oldu.

Aziz son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

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