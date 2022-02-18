Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 14. bölüm bugün var mı? Aziz 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 14. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Aziz'in yeni bölümünden romantik dakikaların ekrana geldiği bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Aziz'in Efnan'a yüzük parmağının anlamını anlattığı sahnede birbirlerine bağlandıklarını ve hiç ayrılmayacaklarını söylüyor. Çiftin aşkları dolu dizgin devam ederken mutlulukları izleyicilerin de yüzünü güldürüyor.



AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz 13. Bölümünde; Aziz, sınırdaki çatışmada ağır yaralanan Mustafa'yı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılır. Pierre silahların kaçırıldığını ve şehre erzak sokulduğunu öğrenir. Galip ise istemeden bu mevzuya dahil olup Aziz'e yardım etmeye mecbur kalır. Aziz yanında olanları aklamaya çalışırken, tüm Payidarlar kendilerini gizemli bir yolculuğun içinde bulurlar… Adem cephesinde ise gizem devam eder, Adem Aziz'in elinden atölyesini alacak mıdır? Peki ya bu sırada Aziz, ezeli düşmanı Pierre'den yardım isteyen Efnan'ı affedebilecek midir?

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