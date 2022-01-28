Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 11. bölüm bugün var mı? Aziz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Aziz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aziz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aziz yeni bölüm ne zaman, Aziz bölüm bugün mü, Aziz yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 10. Bölümünde; Türklerin azimli direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken, Aziz Türk milletini arkasına alarak pes etmeyeceklerini gösterir. Türklerin bu kararlı ve cesur duruşu üzerine Pierrebütün gücünü kullanmaya karar verir. Tüm bunlar yaşanırken Aziz sadece Efnan'ın sevgisiylenefes almaktadır. Ancak bu durumu hazmedemeyen Dilruba, Efnan'ı Aziz ile olan geçmişiyle yaralamak ister. Aziz çetin bir mücadelenin içindeyken, Efnan'a olan aşkının bir kez daha sınandığına tanık olacağız.

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 11. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Pierre, Aziz'e babasının ölümüyle ilgili gerçekleri bildiğini söylerken Aziz'in Edip Payidar ile ilgili öğrenecekleri büyük merak konusu oluyor. Efnan'ın babasına karşı kendini savunması ve "Herkesin karşısında dağ gibi duracağım!" demesi dikkat çekiyor. Aziz ile Efnan'ın romantik dakikaları ise izleyicinin beğenisini kazanıyor.

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