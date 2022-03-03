Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aziz yeni bölümde ne olacak? Aziz 16. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Aziz yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Aziz dizisinin 16. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Aziz konusu nedir? Aziz 16. Fragmanı nasıl izlenir! Aziz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 15. Bölümünde; Aziz, Fransız askerlerini tuzağa düşürerek, idare binasına gider ve Pierre'i bayıltır. Bayılttığı Pierre'in üzerine "Elveda" yazılı bir not bırakan Aziz, silahı delegeye doğru uzatır.

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 16. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Aziz'in açıkça Pierre'e gözdağı verdiği sahnede ikili arasındaki savaş kızışıyor. Aziz, Efnan'dan uzak durması için Pierre'i uyarırken, "Can damarına basılmış bir Türk'ün öfkesini görmek istemezsiniz!" sözleriyle mesajını net bir şekilde veriyor. Peki bu savaşın kazananı kim olacaktı? Aziz mi, yoksa Pierre mi?.

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